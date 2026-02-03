أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية تكبدها صافي خسائر بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2025 مقابل صافي الخسائر البالغ 1.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 بسبب تراجع الإيرادات.

بحسب بيان للشركة اليوم، فإن إيرادات القلعة تراجعت 34% على أساس سنوي نحو 25.1 مليار جنيه متأثرةً بتراجع إيرادات الشركة المصرية للتكرير بسبب توقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء الصيانة مخطط لها مسبقًا، إضافةً إلى انخفاض الهامش الإجمالي لربح التكرير.

وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 48% إلى 5.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، كما ترتفع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 8% لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

ومن المتوقع هامش ربح التكرير يشهد تعافيًا ملحوظًا خلال فترتي الربع الثالث والأخير من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى تحسن نتائج الشركة خاصة مع مواصلتها العمل بمعدلات تتجاوز طاقتها الإنتاجية المقدرة.

سددت الشركة المصرية للتكرير في ديسمبر 2025 مبلغ 417 مليون دولار من ديونها الرئيسية، ليصل بذلك إجمالي الديون المسددة خلال عام 2025 إلى 574.4 مليون دولار.

وقد نجحت الشركة بذلك في خفض رصيد ديونها الرئيسية من 2.35 مليار دولار إلى مبلغ 63 مليون دولار فقط المقرر سداده خلال مارس 2026، بما يتيح للشركة البدء في توزيع الأرباح خلال عام 2026.