البيتكوين تواصل التراجع دون 64 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

واصلت عملة البيتكوين، الأوسع انتشارًا بين العملات المشفرة، خسائرها خلال تعاملات آخر 24 ساعة، متراجعة بنحو 3%، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران، وما تبعها من حالة ترقب وعدم يقين بشأن التداعيات المحتملة على المنطقة والاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في رصد أسعار العملات المشفرة، هبطت البيتكوين إلى ما دون مستوى 64 ألف دولار، وسط اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول عالية المخاطر والبحث عن ملاذات أكثر أمانًا في أوقات الاضطرابات.

وكانت العملة قد سجلت مستوى قياسيًا خلال العام الماضي متجاوزة 126 ألف دولار، قبل أن تدخل في موجة تصحيحية مع تصاعد حدة التوترات الدولية وتقلبات الأسواق العالمية.

وامتدت الخسائر إلى بقية العملات المشفرة؛ إذ تراجعت عملة "إيثريوم" بنحو 4.8% خلال آخر 24 ساعة لتسجل نحو 1.84 ألف دولار، فيما انخفضت عملة "إكس آر بي" بنسبة تقارب 6% لتصل إلى نحو 1.29 دولار.

ويعكس هذا الأداء حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق المالية، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق التوترات وتأثيرها على تدفقات الاستثمارات العالمية وشهية المخاطرة لدى المستثمرين.