إعلان

البيتكوين تواصل التراجع دون 64 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

كتب : منال المصري

03:06 م 28/02/2026

عملة البيتكوين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت عملة البيتكوين، الأوسع انتشارًا بين العملات المشفرة، خسائرها خلال تعاملات آخر 24 ساعة، متراجعة بنحو 3%، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران، وما تبعها من حالة ترقب وعدم يقين بشأن التداعيات المحتملة على المنطقة والاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في رصد أسعار العملات المشفرة، هبطت البيتكوين إلى ما دون مستوى 64 ألف دولار، وسط اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول عالية المخاطر والبحث عن ملاذات أكثر أمانًا في أوقات الاضطرابات.

وكانت العملة قد سجلت مستوى قياسيًا خلال العام الماضي متجاوزة 126 ألف دولار، قبل أن تدخل في موجة تصحيحية مع تصاعد حدة التوترات الدولية وتقلبات الأسواق العالمية.

وامتدت الخسائر إلى بقية العملات المشفرة؛ إذ تراجعت عملة "إيثريوم" بنحو 4.8% خلال آخر 24 ساعة لتسجل نحو 1.84 ألف دولار، فيما انخفضت عملة "إكس آر بي" بنسبة تقارب 6% لتصل إلى نحو 1.29 دولار.

ويعكس هذا الأداء حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق المالية، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق التوترات وتأثيرها على تدفقات الاستثمارات العالمية وشهية المخاطرة لدى المستثمرين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البيتكوين الولايات المتحدة إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مغربي في "الفار".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

مغربي في "الفار".. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
بعد استهدافها في قطر والإمارات.. خريطة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

بعد استهدافها في قطر والإمارات.. خريطة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط
صدمة لعشاق الحلويات.. تأثير الكنافة النابلسية على الكبد والقلب والسكر
سفرة رمضان

صدمة لعشاق الحلويات.. تأثير الكنافة النابلسية على الكبد والقلب والسكر
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران
شئون عربية و دولية

سماع دوي انفجارات بشمال إسرائيل تزامنا مع بدء هجوم أمريكا على إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق