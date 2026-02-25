وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات "إنترنت الأشياء" للسيارات في مصر إلى شركة مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، فإن التوقيع يأتي في إطار استراتيجية "مصر الرقمية" التي تهدف إلى توطين أحدث التقنيات العالمية وتقديم خدمات أكثر تطورًا وأمانًا للمستخدم المصري، واستكمالًا لرؤية الجهاز في فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال استخدام خدمات "إنترنت الأشياء".

وعلى هامش التوقيع، صرح محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التوقيع على منح التراخيص الجديدة إلى شركة مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة يُعد خطوة هامة لدعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة المركبات الذكية في السوق المصري، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية.

كما أوضح أن إتاحة خدمات إنترنت الأشياء للسيارات سيُسهم في رفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق، وتحسين تجربة المستخدم، فضلًا عن دعم كفاءة إدارة وتشغيل المركبات.

كذلك أكد شمروخ على حرص الجهاز على وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن التشغيل الآمن لهذه الخدمات مع الالتزام الكامل بمعايير حماية البيانات والخصوصية.

وأشار إلى أن منح التراخيص يتم وفق ضوابط فنية وتنظيمية دقيقة تضمن جودة الخدمة واستدامتها، مضيفًا أن الجهاز مستمر في فتح المجال أمام مزيد من الشركات والعلامات التجارية العالمية للاستفادة من البنية الأساسية الرقمية المتطورة في مصر، بما يعزز من تنافسية السوق ويواكب التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويمكن "إنترنت الأشياء" للسيارات السائق من الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة في الطوارئ بشكل آمن ومنظم مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، كما كان الجهاز قد سبق وأن أتاح لسبع علامات تجارية عالمية متخصصة في تصنيع المركبات الذكية، تشغيل خدمات "إنترنت الأشياء" للسيارات في مصر.