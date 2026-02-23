

بعد خفض مستحقاتها لدى الحكومة المصرية إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، كشفت شركة "كابريكورن إنرجي" عن خطط لزيادة إنتاجها والتوسع في أنشطتها داخل السوق المصرية خلال عام 2026، مستندة إلى تحسن مركزها المالي وزخم عملياتي بدأ مع نهاية العام الماضي.



ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للشركة، تتوقع "كابريكورن" أن يتراوح متوسط إنتاجها خلال 2026 بين 18 و22 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، مع ترقب التصديق على اتفاقية الامتياز الموحدة خلال الربع الأول من العام، بما يدعم خططها التوسعية ويفتح المجال لدراسة فرص اندماج واستحواذ جديدة.



وأوضحت الشركة، قبل إعلان نتائجها السنوية الكاملة المقرر في 26 مارس 2026، أنها أنهت عام 2025 بمعدل إنتاج بلغ 21,003 براميل نفط مكافئ يوميًا، ما وفر نقطة انطلاق قوية للعام الجديد، إلى جانب مركز مالي وصفته بالقوي، يتيح تسريع أنشطة التطوير داخل الامتياز المدمج في مصر.



وقال راندي نيلي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن "كابريكورن" ركزت خلال 2025 على تعظيم العائد من أصولها الحالية، عبر تنفيذ برنامج حفر شمل 18 بئرًا تنمويًا، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها الاستكشافية. وأضاف أن العمليات أسفرت عن نتائج إيجابية في مناطق شمال أم بركة وجنوب شرق حورس، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركائها.



وأشار نيلي إلى أن تحسن التدفقات النقدية مكّن الشركة من السداد المبكر لتسهيلات دين رئيسية، لتدخل عام 2026 برصيد 30 مليون دولار فقط من التسهيلات الثانوية، على أن يتم سدادها على مدار ثلاث سنوات.



وفي سياق متصل، أفصحت "كابريكورن إنرجي" عن تحصيل 217 مليون دولار من مستحقاتها لدى مصر خلال عام 2025، ما خفّض رصيد الحسابات المستحقة إلى 86 مليون دولار بنهاية العام، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ عام 2022، بما يعزز مرونة الشركة المالية ويدعم خططها للنمو خلال المرحلة المقبلة.



