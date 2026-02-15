أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الدولة تعمل على تشجيع المزارعين المصريين على زيادة زراعة القمح لضمان الاكتفاء الذاتي ورفع نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن دعم الفلاح المصري يمثل أولوية قصوى في سياسات الحكومة الحالية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن سعر الأردب المحلي للقمح كان محددًا في الموازنة عند 2200 جنيه، لكن لدعم المزارعين وتحفيزهم على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، تم زيادة السعر بمقدار 1500 جنيه إضافية، ليصل إلى مستوى يقترب من السعر العالمي، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 4 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأشار وزير المالية إلى أن صرف مستحقات المزارعين سيتم فور توريد القمح خلال مواسم الحصاد في أشهر أبريل ومايو ويونيو، لضمان وصول المزارعين لمستحقاتهم بسرعة ودون تأخير، مما يشجعهم على التوسع في زراعة القمح في المواسم المقبلة ويدفعهم لزيادة الإنتاجية.

كما شدد الوزير على أن مشروع "حياة كريمة" يمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات المستهدفة، موضحًا أن المرحلة الحالية تقترب من الانتهاء مع تجهيز 1000 مشروع جاهز للافتتاح، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه إضافية للانتهاء من تنفيذ مشاريع الدولة في هذه المحافظات، والتي تشمل تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والخدمات التعليمية والصحية.

وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" ستبدأ مع العام المالي القادم ضمن الموازنة الجديدة، بهدف توسيع الاستفادة واستكمال هذا المشروع القومي الكبير الذي غير حياة الملايين من المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في دعم الفلاحين والمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات في جميع المحافظات، ضمن رؤية متكاملة للتنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن المصري.