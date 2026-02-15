إعلان

ارتفاع أسعار الأرز والفول والجبن اليوم بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

12:06 م 15/02/2026 تعديل في 12:06 م

أسعار الأرز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الأرز، الفول، والمكرونة، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-2-2026، بينما انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.38 جنيه، بزيادة 60 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 65.8 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.91 جنيه، بتراجع 52 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 93.56 جنيه، بتراجع 2.52 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.49 جنيه، بتراجع 47 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.8 جنيه، بزيادة 3.24 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.15 جنيه، بتراجع 3.05 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.6 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.6 جنيه، بتراجع 2.28 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 408.82 جنيه، بتراجع 10.72 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.36 جنيه، بزيادة 2.03 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.54 جنيه، بزيادة 2.75 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.82 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.51 جنيه، بزيادة 12.79 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 287.71 5 جنيه، بزيادة 5.06 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 34.2 جنيه، بزيادة 1.22جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 108.84 جنيه، بتراجع 1.43 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار السلع الأساسية اسعار الفول اسعار الجبن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسام موافي ينفي شائعة وفاته: "أنا بصحة جيدة"
أخبار مصر

حسام موافي ينفي شائعة وفاته: "أنا بصحة جيدة"
بعد قليل.. "مدبولي" يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية لتطبيقها قبل رمضان
أخبار مصر

بعد قليل.. "مدبولي" يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية لتطبيقها قبل رمضان

كاسبرسكي تحذر من تصاعد عمليات الاحتيال ببطاقات الهدايا في عيد الحب
أخبار و تقارير

كاسبرسكي تحذر من تصاعد عمليات الاحتيال ببطاقات الهدايا في عيد الحب
مهندس عودة طابا.. رحيل مفيد شهاب
أخبار مصر

مهندس عودة طابا.. رحيل مفيد شهاب

"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟
نصائح طبية

"قرقرة البطن".. لماذا تصدر المعدة أصواتا مفاجئة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق