غدا.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير بقيمة 4 مليارات جنيه

كتب : دينا خالد

11:54 ص 14/02/2026

غدا.. صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير بقيمة 4 ملي

أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير لـ4.7 مليون أسرة، غدا الأحد الموافق 15 فبراير، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

