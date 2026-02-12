إعلان

ارتفاع قيمة التداولات ببورصة مصر 17.2% إلى 544 مليار جنيه في أسبوع

كتب : ميريت نادي

06:25 م 12/02/2026

البورصة المصرية

ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 17.2% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 543.8 مليار جنيه بعدد نحو 10.4 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 869 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.51%، ليغلق عند مستوي 50490 نقطة، مسجلا اعلي قمة قياسية.

وصعد مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.26%، ليغلق عند مستوي 12931 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.52%، ليغلق عند مستوي 17929 نقطة.

