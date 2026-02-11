كتبت- آية محمد:

تصوير- محمد معروف:

قال أيمن حسن، نائب الرئيس التنفيذي لجيتكس جلوبال وAi Everything، المنظمة لمعرض عالم الذكاء الاصطناعي في مصر، إن المعرض يأتي في إطار أجندة مصر لقيادة التطور التكنولوجي، ويعكس الجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات خلال أكثر من ستة أشهر بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية.

وأوضح حسن في تصريح لـ" مصراوي"، أن من أبرز أهداف المعرض خلق فرص عمل للشباب، وتشجيع الشركات الأجنبية على العمل في السوق المصري، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وربطها بالشركات الكبرى للحصول على فرص تمويل وشراكات استراتيجية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتكنولوجيا وقيادة مصر لدور إقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

مشاركة دولية واسعة لأول مرة في مصر

وأشار حسن إلى أن فعاليات اليوم تشهد مشاركة أكثر من 350 شركة، موضحا أن نحو 60 إلى 70% من هذه الشركات تشارك لأول مرة على أرض مصر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالسوق المصري.

وأضاف أن الشركات المشاركة جاءت من 30 دولة مختلفة، وهو ما يؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز جاذب للاستثمار التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي أن المعرض لا يقتصر على عروض نظرية أو مواد دعائية، بل يقدم حلولا تطبيقية حقيقية تعمل بالفعل على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الشركات العالمية المشاركة، ومن بينها شركات كبرى في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، تعرض حلولًا متقدمة تستخدم في القطاع الصحي، والخدمات الحكومية، والقطاع الخاص، بما يبرز قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين الخدمات والأعمال اليومية في مختلف المجالات.

الشركات الناشئة ركيزة المستقبل التكنولوجي

وتحدث حسن عن الدور المحوري للشركات الناشئة، مشيرا إلى أنها تمثل عمود المستقبل للاقتصاد التكنولوجي في مصر، لكنها تواجه في مراحل النمو الأولى تحديات تتعلق بالتمويل، مما يدفع بعض منها لنقل مقارها خارج البلاد.

وأوضح أن المعرض نجح في جذب نحو 150 مستثمرًا من العديد من الدول لعقد لقاءات مباشرة مع الشركات الناشئة، في إطار برنامج تم تنفيذه بالتعاون مع الوزارة لدعم الشركات المصرية الواعدة.

وأشار إلى أن الشركات الناشئة المشاركة تضم شبابا يمتلكون حلولا تكنولوجية مبتكرة، مؤكدا أن هذه الشركات تمثل نواة لشركات كبرى مستقبلا، على غرار نماذج ناجحة.

وأكد أن مصر تمتلك قاعدة شبابية ضخمة، حيث يتخرج سنويا أكثر من 700 ألف خريج من التخصصات التكنولوجية، كثير منهم يعمل في كبرى الشركات العالمية، ما يعكس جودة الكفاءات المصرية.

وأوضح حسن أن الهدف الأساسي من المعرض هو جمع الكفاءات المصرية مع المستثمرين العالميين في مكان واحد، من خلال عقد اجتماعات مباشرة، وبحث فرص التمويل، وتنفيذ برامج دعم تتيح لهذه الشركات النمو داخل السوق المصري بدلًا من التوجه للخارج.

وأكد حسن أن المعرض لا يقتصر على جانب العرض والترويج فقط، بل يضم محورا تعليميا كبيرا يركز على تأهيل الأفراد لسوق العمل المتغير.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضرا في تفاصيل الحياة اليومية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الأفراد على التعلم واستخدام هذه الأدوات بشكل فعال، مشيرا إلى أن من لا يواكب التطور التكنولوجي سيفقد فرصًا مهنية مهمة خلال الفترة المقبلة.