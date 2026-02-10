الرقابة المالية تطلق نظامًا رقميًا للتخصيم بالشراكة مع "إي فاينانس"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".

وبحسب إفصاح شركة إي فاينانس اليوم، فإن هذه الخطوة تستهدف تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة.

ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقا أم لا من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

أما المرحلة الثانية من النظام ستتضمن تحويل عملية التخصيم بشكل رقمي بالكامل، بدءًا من التحقق من الفواتير إلى سداد المستحقات للعملاء.