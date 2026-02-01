انخفضت أسعار البيض، والفول، والدقيق، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأحد 1-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

انخفاض أسعار الفول والدقيق واللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد