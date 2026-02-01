إعلان

متى تنفّذ أمريكا هجومها على إيران؟.. مسؤول إسرائيلي يكشف الموعد المحتمل

كتب : محمود الطوخي

01:51 م 01/02/2026

إيال زامير

كتب- محمود الطوخي

قدّر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أن الهجوم الأمريكي المرتقب على أهداف إيرانية سُينفذ خلال مدة زمنية تتراوح بين "أسبوعين وشهرين"، مستبعدا حدوثه في الأيام القليلة المقبلة، وسط تقديرات بأن واشنطن "تستبعد إسرائيل من عملية صنع القرار" ولا تطلعها على كافة التفاصيل.

ونقل المراسل العسكري لإذاعة الجيش " دورون كادوش، عن مصادر أمنية رفيعة أن الأسابيع المقبلة ستشهد توترا عاليا، لتزامنها مع "عشرة أيام الفجر"، الفترة بين 1 إلى 11 فبراير، التي تحيي فيها طهران الذكرى الـ47 للثورة الإسلامية ووصول الخميني.

وفيما يخص الداخل الإيراني، ترصد إسرائيل خلافات حادة في القيادة؛ إذ يتمسك المرشد الأعلى علي خامنئي بموقف متشدد رافضا أي تسويات، بينما يدعم مسؤولون كبار آخرون نهجا أكثر تصالحا مع واشنطن.

وفي أثناء ذلك، يسود قلق إسرائيلي من احتمال توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاق يقتصر على "الملف النووي" مستثنيا الصواريخ الباليستية، وهو ما وصفته المصادر بأنه سيكون "اتفاقا سيئا للمنطقة"، رغم أن ترامب سيسوقه على أنه أفضل من اتفاق أوباما، كونه سيسمح لطهران بمواصلة إنتاج الصواريخ وتشغيل وكلائها.

ونفت المصادر التقارير التي تتحدث عن تجاوز مخزون الصواريخ الباليستية الإيرانية لما كان عليه قبل الحرب، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "تقترب من ذلك".


إيال زامير واشنطن إسرائيل دورون كادوش

