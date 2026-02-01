هل تواصل أسعار الذهب التصحيح أم ستعود للارتفاع؟ الشعبة تجيب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن الأسباب التي دفعت الذهب للارتفاع مؤخرًا لا تزال قائمة، وعلى رأسها حالة عدم الاستقرار العالمي، وتبني رئيس الفيدرالي الأمريكي الجديد سياسات خفض الفائدة، وهو ما يبقي الذهب في مسار صاعد.

وأضاف ميلاد، أن الانخفاض المفاجئ في الأسعار جاء نتيجة التصحيح بعد موجة ارتفاعات كبيرة ومتتالية.

وهبط سعر الذهب في مصر بنحو 700 جنيه منذ تعاملات الجمعة الماضية، مسجلا نحو 6810 جنيه مقابل 7510 جنيه خلال تعاملات أمس.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا تزامنا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اختيار كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وسجل سعر الذهب بختام تعاملات الجمعة أسوأ أداء يومي منذ 1983، بانخفاض 12%، وهوت الفضة بأكثر من 30% إلى 80.4 دولارا للأونصة.

وحقق الذهب في شهر يناير أفضل أداء له منذ أكثر من 40 عامًا، فيما حققت الفضة أفضل شهر لها في التاريخ، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر 40%.

وأكد ميلاد، على أنه لا يمكن التوقع بمسار الذهب خلال الفترة المقبلة، سواء سيواصل التصحيح أم سيعود للارتفاع مع عودة عمل البورصات العالمية غدا الاثنين.

ويرى ميلاد، أن كل انخفاض في الأسعار هو فرصة جيدة للشراء، ولكن يجب عدم الشراء بغرض المضاربة أو البحث عن مكاسب سريعة.

وأضاف ميلاد، أن الذهب هو مخزن لحفظ قيمة الأموال، فعند شراء الذهب يجب الاحتفاظ به سنة على الأقل قبل البيع لتفادي حدوث خسائر في قيمة رأس المال.

واستبعد ميلاد، حدوث أي تراجعات حادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن "كل دواعي الارتفاع ما زالت موجودة، وبالتالي من الصعب الحديث عن انخفاضات حادة في الوقت الحالي".

اقرأ أيضًا:

خسائر مستثمري الذهب 7.4 تريليون دولار وموجة لشراء السبائك في دولة عربية

الشعبة تكشف أسباب التراجع الحاد والمفاجئ الذي شهدته أسواق الذهب