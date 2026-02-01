ما هو القاع السعري للذهب والفضة؟.. خبير عالمي يتوقع

توقع بيتر ماكجواير، الرئيس التنفيذي لمنصة Trading.com Australia، أن يكون القاع السعري للفضة عند مستوى 70 دولارًا للأونصة، بينما يرى أن الذهب لن يهبط دون 4500 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ماكجواير، خلال مداخلة مع قناة الشرق مع بلومبرج، أن هذه المستويات تمثل ما يعرف بالقاع السعري، وليس مجرد قمم مؤقتة، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تستقر عند هذه الحدود ولن يكون من السهل كسرها هبوطًا خلال عام 2026.

الفضة.. الحصان الأسود في سوق المعادن

وبحسب ماكجواير، تتمتع الفضة بأداء متفوق مقارنة بالذهب من حيث نسب الارتفاع المتوقعة، واصفًا إياها بالحصان الأسود في أسواق المعادن النفيسة.

وأشار إلى أن قوة الفضة تنبع من الطلب المزدوج عليها، إذ تجمع بين كونها ملاذًا آمنًا، ومعدنًا صناعيًا رئيسيًا يدخل في صناعات الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات.

ومع نقص المعروض عالميًا، يرى أن مستوى 70 دولارًا للأونصة بات السعر العادل الجديد للفضة.

وتراجعت أسعار الذهب تزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اختيار كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وحقق الذهب في شهر يناير أفضل أداء له منذ أكثر من 40 عامًا، فيما حققت الفضة أفضل شهر لها في التاريخ، حيث ارتفعت قيمتها بأكثر 40%

وسجل سعر الذهب بختام تعاملات الجمعة أسوأ أداء يومي منذ 1983، بانخفاض 12%، وهوت الفضة بأكثر من 30% إلى 80.4 دولارا للأونصة.

الذهب عند 4500 دولار.. دعم وليس فقاعة

يرى ماكجواير أن عدة عوامل تدعم استقراره فوق مستوى 4500 دولار للأونصة، في مقدمتها استمرار لضعف الدولار الأمريكي، ما يدفع المستثمرين إلى التحوط عبر الذهب.

كما أشار إلى مواصلة البنوك المركزية، خاصة في الشرق والأسواق الناشئة، شراء الذهب بكميات قياسية لتقليل الاعتماد على الدولار، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، سواء على مستوى الحروب أو النزاعات التجارية، وهو ما يجعل مستويات 4000-4500 دولار للذهب أمرًا طبيعيًا وليس فقاعة سعرية.

المحرك الأساسي

وربط ماكجواير هذه التوقعات بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، متوقعًا استمرار التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بشكل قوي، وهو ما يقلل من جاذبية السندات والدولار، ويعزز الإقبال على المعادن التي لا تدر عائدًا، وعلى رأسها الذهب والفضة.

