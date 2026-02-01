تغيير كبير في مؤشر البورصة الرئيسي.. ودخل 4 شركات بينها أوراسكوم

أعلنت البورصة المصرية عن انضمام 4 شركات إلى المؤشر الرئيسيEGX30، وهي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة الصناعات الكيماوية المصرية –كيما، وشركة إيديتا للصناعات الغذائية، وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

وبحسب التقرير الصادر عن البورصة المصرية، تم حذف 4 شركات من مؤشرEGX30، وهي شركة سيدي كرير لصناعات البتروكيماويات- سيدبك، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، وبنك كريدي أجريكول.

شركات مؤشر EGX70

أوضحت البورصة أن الشركات التي انضمت إلى مؤشر EGX70 هي، شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، وبنك كريدي أجريكول، راية لخدمات مراكز الاتصالات، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.

فيما تم حذف الشركات التالية من مؤشر EGX70وهي، شركة إيديتا للصناعات الغذائية، وشركة بي إنفستمنتس القابضة، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والدلتا للسكر.

شركات مؤشر EGX100

أما الشركات التي انضمت إلى مؤشر EGX100 فهي، شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.

في حين تم حذف كل من، شركة بي إنفستمنتس القابضة، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والدلتا للسكر.

الأسواق الأكثر نشاطًا

كما أوضحت البورصة، من خلال بيانها، أن الشركات الأكثر نشاطًا في السوق تشمل، مجموعة إي إف جي القابضة، والبنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى، وبلتون القابضة، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم للتنمية مصر، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والقلعة للاستثمارات المالية، وإيديتا للصناعات الغذائية.

وتجري إدارة البورصة المصرية مراجعتين سنويًا لمؤشرات الأسهم؛ تنتهي الأولى في يناير ويبدأ العمل بها في أول فبراير (عن الفترة من 7/1 إلى 31/12)، بينما تنتهي المراجعة الثانية في نهاية يوليو، ويبدأ العمل بها اعتبارًا من بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6). وتشمل هذه المراجعات حذف وانضمام الشركات وفقًا لمدى استيفائها لمعايير الانضمام لكل مؤشر.

