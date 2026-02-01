انطلاق معارض"أهلاً رمضان" في سوهاج بالتعاون مع الغرفة التجارية

أعلنت غرفة سوهاج التجارية، عن انطلاق سلسلة معارض «أهلاً رمضان» بمختلف مراكز وقرى محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع محافظة سوهاج، بهدف توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب جميع فئات المواطنين.

وأكد خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، في بيان صحفي اليوم، أن المعارض تم افتتاحها بالفعل بالتنسيق مع عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مشيرًا إلى أنه تم إقامة عدد من المعارض المنتشرة على مستوى المحافظة، إلى جانب المعرض الرئيسي بمدينة سوهاج لخدمة أحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح أبو الوفا، أن المعارض تشمل مراكز طما، طهطا، المراغة، جهينة، ساقلته، المنشاة، البلينا، جرجا، دار السلام، وحي الكوثر، مؤكدًا أن هذه المعارض مستمرة طوال شهر رمضان المبارك، وتقدم السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 10% و70% مقارنة بأسعار السوق الخارجي، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن معارض أهلاً رمضان تستهدف دعم المستهلك من خلال توفير سلع بأسعار مناسبة، وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المحافظة، وتعزيز التعاون بين قطاعات الغرفة والمجتمع المحلي، إلى جانب تشجيع المنتجات المحلية والصناعات الصغيرة، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة للمشاركة والعرض والانتشار.

وأضاف أن المعارض تضم مشاركة واسعة من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لتلبية احتياجات الأسر المصرية، وتشمل منتجات غذائية، وملابس، وأثاث، وأدوات منزلية، وأجهزة كهربائية، بتخفيضات وتسهيلات تنافسية، مع خصومات تصل إلى 30% على بعض السلع، فضلًا عن تفعيل أنظمة الدفع النقدي والتقسيط المناسب.

وأكد أبو الوفا، أنه تم التنسيق مع مديريتَي التموين والطب البيطري للمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المعارض، وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، والرقابة الدقيقة على الأسعار، والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومعارض «أهلاً رمضان» والشوادر وأسواق اليوم الواحد، لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع عمليات البيع والتخزين لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مع التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم للمرور اليومي على المعارض، والتأكد من تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، فضلًا عن الحرص على توفير السلع الاستراتيجية بكميات مناسبة لتجنب أي نقص خلال شهر رمضان.

وأوضح رئيس الغرفة أن المعارض تضم كافة السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق الخارجي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج.

وأكد أن معارض «أهلاً رمضان» تأتي في إطار المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، وتمثل فرصة حقيقية للمواطنين للاستفادة من أسعار مناسبة ومنافسة طوال شهر رمضان المبارك.