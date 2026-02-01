إعلان

"الأعلى للإعلام": حجب موقعَين مشهورَين يدعمان المساكنة والمواعدة

كتب : نشأت علي

03:12 م 01/02/2026

عصام الأمير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، عن اتخاذ المجلس إجراءات مهمة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لحجب موقعَين مشهورَين بين الشباب، يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب.


وقال الأمير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبَي مناقشة حول مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية: إن المجلس لديه إحصاء حول استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة في مصر هذين الموقعين الداعمَين لفكرة المساكنة، والتي تخالف الأديان والأعراف المصرية.


وأضاف وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام: سيتم حجبهما نهائيًّا لمخالفتهما التقاليد المصرية؛ لا سيما أن الموقعَين الشهيرَين يدعمان فكرة تبادل المساكنة بين الشباب والفتيات لمدة 3 أشهر بالمجان، عبر هذين الموقعين.

وشدد الأمير على اتخاذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لحجب منصة "روبلوكس"، قائلًا: الشركة المتحدة أنتجت العديد من المسلسلات المهمة التي تدعم الأسرة المصرية، وتواجه عددًا من الظواهر؛ وآخرها المسلسل الناجح "لعبة وقلبت بجد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصام الأمير حجب موقعَين دعم المساكنة والمواعدة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المركزي يوجه البنوك باستثناء حالات من زيادة فائدة مبادرتي التمويل العقاري
أخبار البنوك

المركزي يوجه البنوك باستثناء حالات من زيادة فائدة مبادرتي التمويل العقاري
هل تشنّ الولايات المتحدة هجومًا وشيكًا على إيران؟
شئون عربية و دولية

هل تشنّ الولايات المتحدة هجومًا وشيكًا على إيران؟
رمضان 2026.. الإثارة والغموض يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل "عين سحرية"
زووم

رمضان 2026.. الإثارة والغموض يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل "عين سحرية"
واقعة مؤسفة.. بيان لنقابة القراء بشأن مشادة بين قارئ ومقدم عزاء بالقليوبية
أخبار مصر

واقعة مؤسفة.. بيان لنقابة القراء بشأن مشادة بين قارئ ومقدم عزاء بالقليوبية
أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر
زووم

أشرف زكي يوضح حقيقة التحقيق مع محمود السراج بعد أزمة المنشورات المسيئة لمصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة