"الأعلى للإعلام": حجب موقعَين مشهورَين يدعمان المساكنة والمواعدة

كشف عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، عن اتخاذ المجلس إجراءات مهمة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لحجب موقعَين مشهورَين بين الشباب، يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب.



وقال الأمير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبَي مناقشة حول مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية: إن المجلس لديه إحصاء حول استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة في مصر هذين الموقعين الداعمَين لفكرة المساكنة، والتي تخالف الأديان والأعراف المصرية.



وأضاف وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام: سيتم حجبهما نهائيًّا لمخالفتهما التقاليد المصرية؛ لا سيما أن الموقعَين الشهيرَين يدعمان فكرة تبادل المساكنة بين الشباب والفتيات لمدة 3 أشهر بالمجان، عبر هذين الموقعين.

وشدد الأمير على اتخاذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لحجب منصة "روبلوكس"، قائلًا: الشركة المتحدة أنتجت العديد من المسلسلات المهمة التي تدعم الأسرة المصرية، وتواجه عددًا من الظواهر؛ وآخرها المسلسل الناجح "لعبة وقلبت بجد".