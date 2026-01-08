سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 8 يناير 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6810 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6765 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5919 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5073 جنيهًا.



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 47355 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.