إعلان تحريري:

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنطلق فعاليات الدورة العشرين من معرض بلاستيكس 2026، أكبر معرض متخصص في صناعات البلاستيك والمطاط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2026 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

ويأتي انعقاد الدورة العشرين ليؤكد الدور المحوري الذي يلعبه بلاستيكس منذ أكثر من ثلاثة عقود في دعم وتطوير قطاع البلاستيك والمطاط، حيث يجمع تحت سقف واحد نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، والمصنّعين الإقليميين، والمنتجين المحليين، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.

ومن المتوقع أن يستقطب بلاستيكس 2026 أكثر من 500 شركة عارضة، على مساحة عرض تبلغ 20 ألف متر مربع، إلى جانب استقبال أكثر من 32 ألف زائر متخصص من أكثر من 60 دولة، ما يعزز دور مصر كبوابة استراتيجية لتجارة وتصنيع واستثمار البلاستيك والمطاط في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

ويُقام المعرض بدعم من غرفة الصناعات الكيماوية، وشعبة الصناعات البلاستيكية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في انعكاس واضح لقوة الشراكة بين بلاستيكس والمؤسسات الصناعية والتصديرية الرائدة في مصر.

دعم نمو صناعة البلاستيك والمطاط في مصر

تُعد صناعة البلاستيك والمطاط من أكثر الصناعات التحويلية نموًا وديناميكية في مصر، حيث تخدم قطاعات حيوية تشمل التغليف، والتشييد والبناء، والزراعة، وصناعة السيارات، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية. ومع اتساع السوق المحلية، وتوافر قدرات إنتاجية تنافسية، وسهولة النفاذ إلى مسارات التجارة الإقليمية والدولية، تواصل مصر تعزيز موقعها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وتسهم الاستثمارات المتواصلة في مجالات البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وبنية إعادة التدوير، والإنتاج الموجّه للتصدير في دعم نمو القطاع وتوفير فرص العمل. ويواكب بلاستيكس 2026 هذه التوجهات الوطنية من خلال تعزيز نقل التكنولوجيا، وتشجيع التوطين الصناعي، ودعم ممارسات التصنيع المستدام، وربط المصنعين المصريين بالموردين والمشترين الدوليين.

مشاركة دولية قوية وستة أجنحة رسمية

يشهد بلاستيكس 2026 مشاركة واسعة لشركات عالمية وإقليمية رائدة، من بينها الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (تصنيع)، وإكسون موبيل للبتروكيماويات، وأفينت السعودية للصناعات المحدودة، وجاب بوليمرز، وبروج المحدودة، وتشانغتشو جويل لمعدات الألواح والصفائح، وستارلينجر وشركاه، وكراوس مافي للتقنيات، وترانسمار الدولية للشحن، وبلاتينيوم إندستريز، لتغطي مختلف قطاعات المواد الخام، والمواد المضافة، والماكينات، وأنظمة إعادة التدوير، والأتمتة، وحلول الخدمات اللوجستية.

كما سيضم المعرض ستة أجنحة وطنية رسمية تشمل الصين، ألمانيا، الهند، إيطاليا، تايوان، وتركيا، ما يتيح للمصنّعين الدوليين استعراض قدراتهم الصناعية الوطنية، ويوفر في الوقت نفسه للمنتجين والمحوّلين المصريين وصولًا مباشرًا إلى أحدث التقنيات العالمية والخبرات والشراكات الدولية. وتسهم هذه الأجنحة في تعزيز دور بلاستيكس كحلقة وصل بين الصناعة المصرية والأسواق العالمية.

ويحظى بلاستيكس 2026 بدعم مجموعة من الشركاء والرعاة الاستراتيجيين، حيث تأتي شركة ترانسمار الدولية للشحن راعياً فضياً للمعرض، فيما تشارك بلاتينيوم إندستريز كراعٍ برونزي. كما تتولى إكسون موبيل رعاية المؤتمر الفني بصفة الراعي الرئيسي للمؤتمر الفني، في تأكيد على التزامها بدعم الابتكار ونقل المعرفة التقنية وتعزيز تطوير صناعات البلاستيك والمطاط في المنطقة.

برنامج مؤتمرات جديد برؤية استراتيجية وتقنية

احتفالًا بانعقاد دورته العشرين، يطلق بلاستيكس 2026 برنامجًا متكاملًا للمؤتمرات يشمل ثلاثة محاور رئيسية:

المؤتمر الاستراتيجي، ومؤتمر إعادة التدوير والتغليف، والمؤتمر الفني، بمشاركة أكثر من 100 متحدث عبر 40 جلسة متخصصة. ويهدف البرنامج إلى دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي، وتعزيز التطوير الفني، وترسيخ مبادئ الاستدامة عبر سلسلة القيمة لصناعتي البلاستيك والمطاط. وتشارك Coherent Insights كشريك للمعرفة، مقدّمة تحليلات للأسواق الإقليمية ورؤى من مستوى القيادات التنفيذية.

يضم المؤتمر نخبة من المتحدثين المؤكدين، من بينهم محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة سيدبك، وهشام سليمان، رئيس مجلس إدارة إيثيدكو، وخالد أبو المكارم، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمهندس اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب عدد من القيادات الصناعية الدولية البارزة، من بينهم سوخرات سعيدوف، الرئيس التنفيذي للمجموعة في سيلون، وأنتونيللو تشيوتي، رئيس بيت كور أوروبا، ورشيدة سمايل، شريك في كيلر آند هيكمان، إلى جانب نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء الفنيين المؤثرين.

ويركز المؤتمر الاستراتيجي على تطورات التصنيع، وفرص الاستثمار، وتعزيز التنافسية التصديرية، ودور مصر ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية، فيما يتناول مؤتمر إعادة التدوير والتغليف نماذج الاقتصاد الدائري، وحلول إدارة المخلفات، والتغليف المستدام، بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاستدامية لجمهورية مصر العربية.



فيما يقدّم المؤتمر الفني جلسات تطبيقية متقدمة حول المواد الحديثة، وكفاءة التصنيع، والأتمتة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بمشاركة شركات عالمية رائدة، ليمنح المهندسين ومديري المصانع رؤى عملية قابلة للتطبيق.



منصة متكاملة للأعمال والاستثمار

على مدار أكثر من ثلاثين عامًا، رسّخ بلاستيكس مكانته كمنصة محورية لدعم صناعات البلاستيك والمطاط في مصر والمنطقة، عبر تعزيز التعاون على امتداد سلسلة القيمة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة التحديث الصناعي.

وتؤكد الدورة العشرون من بلاستيكس مكانته كحدث لا غنى عنه للمصنّعين والمستثمرين وصنّاع القرار، لما يوفره من فرص فريدة للتواصل، وتطوير الأعمال، وتبادل المعرفة. ومع الجمع بين المعرض التجاري وبرنامج المؤتمرات المتخصص، يقدّم بلاستيكس 2026 تجربة متكاملة تتماشى مع الرؤية الصناعية والاقتصادية طويلة المدى لمصر، فيما يتيح التسجيل المبكر للزوار متابعة آخر التحديثات والاستفادة من الدخول المجاني للمعرض.

نبذة عن dmg events

تتخذ dmg events من دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، مقرًا رئيسيًا لها منذ عام ١٩٨٩، ولديها مكاتب في كندا، ومصر، ونيجيريا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، والمملكة المتحدة. dmg events شركة دولية متخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات وتقديم المعلومات، حيث تستقطب أكثر من مليون مشارك سنويًا عبر محفظة أعمال عالمية تضم أكثر من ٨٠ فعالية تعمل مباشرة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مختلف القطاعات مستهدفة بذلك تيسير الحوار العملي، وتوفير منصات لأحدث النقاشات العميقة عن التحولات الجارية.

وخلال السنوات الأخيرة، وسّعت dmg events نطاق عملياتها بشكل ملحوظ لتحقيق نمو قوي في الأسواق الناشئة والمتقدمة. ومع إطلاق الفعاليات الجديدة باستمرار لمواكبة تغيرات السوق وتطور القطاعات، تظل الفعاليات الحية محورًا أساسيًا ومنصة جامعة تشمل المعارض، والمؤتمرات، وورش العمل المعتمدة، والندوات الفنية، والمنتديات، والاجتماعات القيادات رفيعة المستوى.

ومن خلال جدول يضم أكثر من ٤٠ فعالية كبرى ومتخصصة من حول العالم، من بينها ADIPEC، وGastech، وEGYPES، وFuture Energy Asia، وGlobal Energy Show، وNOG Energy Week، تطمح dmg events إلى تقديم محتوى ثري يتماشى مع متطلبات الصناعة، وتوفير منصة لأصحاب المصلحة في قطاع الطاقة للتواصل وتوسيع أعمالهم.

وتواصل dmg events دورها كمنظم رسمي لمحفظة واسعة من المعارض والمؤتمرات في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض المتوسط، بدعم ومشاركة فاعلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والوزارات الوطنية المعنية.