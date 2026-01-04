إعلان

كيف تستعلم عن "رقمك التأميني" إلكترونيا؟

كتب : دينا خالد

01:03 م 04/01/2026

الاستعلام عن رقمك التأميني

يُحدد للمؤمن عليه سواء كان في القطاع العام أو الخاص أو صاحب العمل، رقمًا مسلسًا من هيئة التأمينات الاجتماعية، بعد اشتراكه مباشرة في نظام التأمينات.

ويسمى هذا بـ "الرقم التأميني" وهو النواة الرئيسية لنظام المعلومات في الهيئة، ومن خلاله ينشأ سجل للمؤمن عليه يضم بيانات اسمه الثلاثي واسم الأم ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

وتسمح هيئة التأمينات للمؤمنين عليهم أن يستعلموا عن أرقامهم التأمينية عبر موقع الهيئة الإلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي من مقرات الهيئة.

كيف تحدث عملية الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا؟

ويمكن لأي شخص من المؤمَّن عليهم معرفة رقمه التأميني من خلال الرابط التالي: طلب استعلام عن الرقم التأميني هنا

ويدخل المؤمن عليه البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم، ثم ينقر على أيقونة إرسال الطلب.

وبعد هذه الخطوات بلحظات تظهر بيانات الرقم التأميني كاملة على شاشة الكمبيوتر أو الهاتف بما فيها الرقم التأميني للشخص المرغوب في معرفة رقمه.

