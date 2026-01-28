الجمارك: نعمل على حماية المواطنين من البضائع الرديئة والمغشوشة

قال الدكتور سامى رمضان نائب رئيس المصلحة، أننا نعمل على حماية المواطنين من البضائع الرديئة والمغشوشة، من خلال تعزيز الحوكمة والرقابة بكل المنافذ الجمركية، خاصة بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ الجوية والبحرية.

وبحسب بيان المالية اليوم، فإن مصلحة الجمارك المصرية احتفت باليوم العالمي للجمارك، بحضور نائبي وزير المالية ياسر صبحي وشريف الكيلاني، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بمصلحة الجمارك.

وقال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إننا نعمل على تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى لتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى زيادة التنافسية الاقتصادية.

وأكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا نعمل على حوكمة النشاط الاقتصادى مع التيسير على مجتمع الأعمال وتقليل أعباء الاستيراد والتصدير، موضحًا أننا نستهدف الإسهام الفعال فى توطين الصناعة، ونفاذ الصادرات المصرية الخدمية والسلعية للأسواق العالمية.

وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إننا مستمرون فى التنسيق مع كل جهات الدولة لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال، موضحًا أن هدفنا حماية وتحفيز الاقتصاد المصرى بمزيد من «التسهيلات الجمركية» والضوابط الحاكمة للسوق، بما يضمن دعم الإنتاج والتصدير وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال أحمد العسقلانى نائب رئيس المصلحة، إننا نعمل على تطوير المنظومة الجمركية من خلال التسهيل والتبسيط على مجتمع الأعمال لتعزيز عمليتي الإنتاج والتصدير وتحقيق مستهدفاتنا لصالح الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين.

أكد وليد حسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، أن كل رجال الجمارك يستحقون التكريم، تقديرًا لجهودهم في تحسين مستوى الخدمة، والإسهام في تطوير المنظومة الجمركية وتسهيل حركة التجارة.

وأوضح أنه لأول مرة يتم ترشيح المتميزين إلكترونيًا من خلال عدة معايير على نحو يعكس حرص مصلحة الجمارك على ترسيخ ثقافة اليقظة المهنية في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز قيم الالتزام الوظيفي والسلوكي وتشجيع التميز والابتكار والعمل الجماعي.

وتم اختيار أفضل المتميزين وفقًا لقدرتهم على تحقيق معدلات مرتفعة في خفض تكاليف زمن الإفراج الجمركي، وكذلك أفضل المبتكرين، وفرق العمل التي نجحت في تحقيق المستهدفات الجمركية، إضافة إلى النماذج المشرفة في تعزيز الرقابة والحوكمة، وفق وليد حسين.