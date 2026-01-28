إعلان

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

11:16 ص 28/01/2026

أسعار مواد البناء-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الأسمنت، والحديد الاستثماري، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-1-2026، بينما انخفضت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35845.21 جنيه، بزيادة 28.07 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37363.15 جنيه، بتراجع 160.41جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3955.4 جنيه، بزيادة 9.13 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء ارتفاع الأسمنت أسعار الحديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
بهذه الطريقة.. مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها والأخير يرد: "حبيبة جوزك"
زووم

بهذه الطريقة.. مي عز الدين تحتفل بعيد ميلاد زوجها والأخير يرد: "حبيبة جوزك"
سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"
زووم

سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"
انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم
أخبار المحافظات

حبس زوجة أب عذبت طفلًا حتى فقد النطق بالفيوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون