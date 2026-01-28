إعلان

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:17 ص 28/01/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والباذنجان، والفلفل، والخيار، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-1-2026، بينما انخفضت أسعار الكوسة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و17 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 14 و17 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا.

