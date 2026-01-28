انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور
كتب : آية محمد
أسعار الأسماك- تعبرية
انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و66 جنيهًا، بتراجع جنيهين.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.