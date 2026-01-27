أسهم أمريكا تغلق مرتفعة قبل صدور نتائج أعمال وقرار الفائدة



وكالات

ارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك للجلسة الرابعة على التوالي، الإثنين، مع ترقب المستثمرين عدد كبير من نتائج الشركات الكبرى واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووصل كلا المؤشرين إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع وسجلا أطول سلسلة من الارتفاعات منذ ديسمبر.

وقدمت مكاسب عدد قليل من الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة معظم الدعم لستاندرد اند بورز، إذ كانت أسهم أبل ومايكروسوفت وألفابت وبرودكوم وميتا من بين أكبر داعمي المؤشر.

ومن المقرر أن تعلن أبل وميتا ومايكروسوفت وتسلا نتائجها الفصلية هذا الأسبوع، مما يعد اختبارا رئيسيا للارتفاع المدعوم بالنشوة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في نورث لايت أسيت مانجمنت في شارلوت بولاية نورث كارولينا: "نرى أن أسهم الاتصالات والتكنولوجيا حظيت بتداول جيد اليوم قبيل أرباح عدد من الشركات الكبيرة".

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 34.52 نقطة، أو 0.50%، ليغلق عند مستوى 6950.13 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 102.54 نقطة، أو 0.44%، ليصل إلى 23603.78 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 307.91 نقطة أو 0.63% ليصل إلى 49406.62 نقطة، وفقا للغد.