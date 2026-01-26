إعلان

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أحمد الخطيب

10:06 ص 26/01/2026

أسعار البيض

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين 26-1-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 140.64 جنيه، بتراجع 2.61 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 145.37 جنيه، بتراجع 4.63 جنيه.

سعر كرتونة البيض أسعار البيض كرتونة البيض البلدي

