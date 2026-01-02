شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ السبت 3 يناير 2026، وذلك وفقًا لآخر مخرجات خرائط الطقس والنماذج العددية.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن البلاد تشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نسبيًا خلال ساعات النهار، ثم يعود ليكون شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت: وتتوافر فرصًا لتكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

وأفادت الأرصاد، بأن هناك توقعات لسقوط شبورة مائية خلال الفترة من 3 حتى 10 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتابعت: فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث تقارب 20%، وذلك على فترات متقطعة، مشيرةً إلى وجود سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مضيفةً أنه قد تشهد بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 درجة - الصغرى 9 درجات.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة - الصغرى 5 درجات.

شمال الصعيد: العظمى 18 درجة - الصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة - الصغرى 12 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث التنبؤات فور حدوث أي تغيّر في الأحوال الجوية، مع ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين والجهات المعنية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، خاصة أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية وحماية المزروعات من الصقيع.

