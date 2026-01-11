إعلان

وزير الاتصالات: مصر الأسرع إنترنت في إفريقيا.. وقفزة كبيرة في مؤشر التحول الرقمي

كتب : داليا الظنيني

11:32 م 11/01/2026

الدكتور عمرو طلعت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر أسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل واسعة للشباب، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الإنتاج الوطني.

وقال طلعت في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن افتتاح مصنع لتصنيع المحمول ساهم في توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل للشباب والفتيات.

وأضاف أن نسبة التصنيع المحلي وصلت إلى مستويات متقدمة مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

تابع الوزير أن الدولة تعمل على تغطية مصر بالكامل من خلال بناء 3 آلاف برج ومحطة تقوية محمول سنويًا، مؤكدًا أن الهدف الوصول في عام 2028 إلى المعدلات العالمية في جودة وانتشار الشبكات، مشيرًا إلى أن الشركات المشغلة والدولة تتشاركان في تمويل وإنشاء هذه البنية التحتية بمبالغ استثمارية ضخمة.

وأكد طلعت أن مصر أصبحت الأسرع في سرعة الإنترنت على مستوى إفريقيا، وثاني أرخص سعر في القارة، لافتًا إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التحول الرقمي للبنك الدولي قفز بشكل كبير، مما يعكس التقدم الملحوظ في هذا المجال.

وأشار المهندس عمرو طلعت إلى أن مبادرة الرواد الرقميون تتميز بشفافية كاملة واعتماد الجدارة والجدية في الاختيار دون أي واسطة، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات أجهزة المحمول أحمد موسى سرعة الإنترنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بالجينز الأزرق".. هنا الزاهد تتألق في جلسة تصوير جديدة
زووم

"بالجينز الأزرق".. هنا الزاهد تتألق في جلسة تصوير جديدة
عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
أخبار مصر

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
أخبار المحافظات

"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران