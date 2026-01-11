أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر أسهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل واسعة للشباب، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الإنتاج الوطني.

وقال طلعت في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن افتتاح مصنع لتصنيع المحمول ساهم في توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل للشباب والفتيات.

وأضاف أن نسبة التصنيع المحلي وصلت إلى مستويات متقدمة مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

تابع الوزير أن الدولة تعمل على تغطية مصر بالكامل من خلال بناء 3 آلاف برج ومحطة تقوية محمول سنويًا، مؤكدًا أن الهدف الوصول في عام 2028 إلى المعدلات العالمية في جودة وانتشار الشبكات، مشيرًا إلى أن الشركات المشغلة والدولة تتشاركان في تمويل وإنشاء هذه البنية التحتية بمبالغ استثمارية ضخمة.

وأكد طلعت أن مصر أصبحت الأسرع في سرعة الإنترنت على مستوى إفريقيا، وثاني أرخص سعر في القارة، لافتًا إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التحول الرقمي للبنك الدولي قفز بشكل كبير، مما يعكس التقدم الملحوظ في هذا المجال.

وأشار المهندس عمرو طلعت إلى أن مبادرة الرواد الرقميون تتميز بشفافية كاملة واعتماد الجدارة والجدية في الاختيار دون أي واسطة، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.