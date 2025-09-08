بعد إلغاء ترامب الرسوم الجمركية على سبائك الذهب.. هل ستتأثر أسعاره؟

كتبت- أمنية عاصم:

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الماضية، قراراً يقضي بإعفاء سبائك الذهب إلى جانب معادن أخرى من الرسوم الجمركية المفروضة على أساس كل بلد، ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ يوم الاثنين.

يرى خبراء تحدثوا لـ " مصراوي" أن قرار ترامب بإعفاء سبائك الذهب من الرسوم الجمركية المفروضة لن يؤثر على أسعار الذهب التى تشهد صعودًا لمستويات قياسية عالمية؛ مدفوعة بحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويقول وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن إعلان ترامب رفع الرسوم الجمركية على الذهب وبعض المعادن لن يؤثر على أسعار الذهب؛ نظرًا أنها لم تتطبق بشكل فعلي بينما كانت ضمن السلع التي يوجد احتمالية لفرض الرسوم الجمركية عليها.

وأضاف النحاس، أن أسعار الذهب تواصل تحقيق أرقام قياسية عالميًا؛ نتيجة حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها كبرى اقتصادات العالم مثل اليابان، فرنسا، بريطانيا وألمانيا.

وتابع النحاس، أن هذه الدول الكبري تواجه غضبًا شعبيًا وحزبيًا بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، ما يدفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وأشار النحاس، إلى أن ترقب الأسواق لقرار المحكمة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية " هل سيتم فرض قرارًا لصالح ترامب أم ضده؟".

وإلى جانب انتظار خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر الجاري، بما ساهم في زاد من وتيرة الإقبال على الذهب، مضيفًا أن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن الصين زادت مشترياتها للشهر العاشر على التوالي لتصل إلى نحو 74 مليون أونصة؛ بحسب النحاس.

وأكد النحاس، أن كل هذه العوامل خلقت موجة شراء قوية ودفعت الأسعار إلى القفز لمستوى قياسي للأونصة، خاصة بعد انتقال كميات كبيرة من الذهب من بورصة لندن إلى بورصة أمريكا، تحسبًا لأي قرارات محتملة بفرض رسوم جمركية على المعادن.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية عن الذهب والمعادن سيكون له تأثير إيجابي على أسعار الذهب إلا أن الأحداث الأقتصادية والسياسية تتصدر المشهد وتدعم صعود الأسعار عالميًا.

وتابع نجيب، أن أسعار الذهب واصلت تسجيل ارتفاعات قياسية عالميًا، حيث تجاوزت الأوقية مستوى 3620 دولارًا، في حين استقرت الأسعار محليًا عند 4870 جنيهًا لعيار 21 دون تغييرات تذكر منذ صباح اليوم.

وأضاف نجيب، أن السوق المصري لم يتأثر حتى الآن بهذه التطورات، وما زال سعر الذهب المحلي ثابتًا عند مستوياته الحالية.

