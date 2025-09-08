إعلان

وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب

11:47 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

أحمد كجوك، وزير المالية

كتب- أحمد الخطيب:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تراجع الأسعار في الأسواق لا يمكن أن يحدث بشكل شامل أو دفعة واحدة، موضحًا أن «قانون العرض والطلب هو العامل الحاكم لحركة الأسعار».

وأضاف كجوك، في حوار مع برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على فضائية "الحياة"، أن بعض السلع شهدت بالفعل انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مثل أسعار السيارات التي تراجعت بنحو 30%، لكنه تساءل: «من المستفيد من السيارات؟ ليست كل الفئات»، مشيرًا إلى أن أسعار الطماطم والفواكه والخضروات انخفضت مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضح كجوك، أن شعور المواطنين بتحسن أوضاعهم المعيشية يتطلب عدة عوامل متوازية، أهمها «استقرار الأسعار لفترة طويلة مع تسجيل تراجعات من حين لآخر، إلى جانب زيادة حقيقية في دخول الأسر».

وأشار كجوك، إلى أن حركة الأسعار عالميًا ومحليًا قد تتأثر بأزمات دولية في الطاقة أو بتغيرات مناخية تؤثر على إنتاج بعض المحاصيل، لافتًا إلى أن وفرة السلع في الأسواق تساهم في تراجع أسعارها، في حين تؤدي ندرتها أو ضعف المعروض منها إلى ارتفاعها.

وتابع: «العوامل المؤثرة في الأسعار كثيرة، لكن في النهاية تظل المسألة خاضعة للعرض والطلب»، مؤكدا أن بعض الممارسات غير المنضبطة من بعض التجار قد ترفع الأسعار بصورة غير مبررة، وهو ما يستدعي دورًا قويًا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لضبط السوق.

وعن سؤال ما إذا كان من الممكن أن يستيقظ المواطن ذات يوم ليجد كل السلع انخفضت أسعارها، قال كجوك: «هذا أمر صعب، لأنه يعني توافر إنتاجية عالية ووفرة معروض ومنافسة قوية في كل السلع. لكن ما يمكن تحقيقه هو الاستقرار والاستمرارية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الناس».

