وزير المالية: كريم كوجاك شقيقي الأكبر وندين له في تغيير اسم العائلة

كتب- أحمد والي:

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الإعلامي والفنان كريم كوجاك هو شقيقه الأكبر، مشيرًا إلى أنه قام بتحويل اسم العائلة من "كجوك" إلى "كوجاك"، وهو الاسم الذي استقر عليه.

وأضاف كجوك، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، أن والده الراحل كان "شخصية استثنائية" منح أبناءه الستة حرية كاملة في اختيار مجالاتهم المهنية، لكنه لم يشهد توليه منصبه الوزاري، قائلا: "كان يتمنى أن أواصل في مجال كرة القدم، لكنني اخترت طريقًا مختلفًا".

وأكد وزير المالية أن والدته ما زالت تمثل سندًا كبيرًا له، لافتًا إلى أنها كانت معلمة وشاركت والده لفترة طويلة في إدارة المدارس.

وعلى الصعيد الشخصي، أوضح كجوك أن لديه ابنة تُدعى سلمى "20 عامًا" وابنًا يُدعى عمر "18 عامًا"، مشيرًا إلى أن الأخير لاعب كرة متميز ومشجع كبير للنادي الأهلي.