الجزائر- منال المصري:

أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، أن القارة الأفريقية تتمتع بوفرة هائلة من السلع الأساسية والموارد الطبيعية بدءًا من الطاقة والماشية والمعادن الحرجة وصولًا إلى الأحجار الكريمة.

وأشار إلى أن رغم هذه الثروات فإن التحدي الأكبر أمام القارة الأفريقية يتمثل في خسارتها نحو 75% من القيمة المضافة لهذه الموارد بسبب الاستحواذ عليها خارج أفريقيا، وهو ما يحرم شعوب القارة من الاستفادة الكاملة من ثرواتها.

وأشار الأعمى، في كلمته خلال مشاركته جلسة بعنوان "تمكين المصدرين الأفارقة لتبوؤ الصدارة في التجارة العالمية" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الأفريقي للتجارة، إلى أن السوق الأفريقية تُظهر من ناحية العرض وفرة استثنائية من الموارد، ومن ناحية الطلب إمكانات استهلاكية هائلة، غير أن غياب آليات فعالة لالتقاط القيمة المضافة داخل القارة يؤدي إلى استمرار الفجوة الاقتصادية.

وأوضح أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تركز على دعم سلاسل القيمة وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على خلق القيمة محليًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة قامت بتمويل سلع استراتيجية مثل السكر والأرز، باعتبارها من السلع الأساسية التي تمس الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن المؤسسة أطلقت برنامجًا مبتكرًا تحت اسم برنامج 880P، يهدف إلى منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) فرصة أكبر للوصول إلى المعلومات والتمويل، بما يمكنها من لعب دور محوري في تعزيز التجارة المستدامة داخل القارة.

كما أشاد الأعمى بالتنظيم المتميز لفعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية المنعقد في الجزائر، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات بشأن أفضل السبل للاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة.