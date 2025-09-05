كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة 5-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3236 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4161 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4855 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 5548 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38840 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172542 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 277400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.28% إلى نحو 3591 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.