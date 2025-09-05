3 سيناريوهات.. جولدمان ساكس تتوقع وصول الأوقية الذهب إلى 5 آلاف دولار

كتب- أحمد والي:

توقعت مجموعة جولدمان ساكس أن يشهد الذهب قفزة حادة تصل إلى نحو 5 آلاف دولار للأوقية، إذا ما تضررت استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقرر المستثمرون تحويل جزء صغير من حيازاتهم في سندات الخزانة إلى المعدن النفيس.

وقال محللون، من بينهم سامانثا دارت، في مذكرة بحثية إن "المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الأسهم والسندات طويلة الأجل، إلى جانب تراجع مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية"، وأضافوا أن الذهب يبقى "مخزنًا للقيمة لا يعتمد على الثقة المؤسسية".

وحددت المذكرة ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتوجهات أسعار الذهب:

-التوقع الأساسي: وصول السعر إلى 4 آلاف دولار للأوقية بحلول منتصف 2026.

-سيناريو المخاطر القصوى: بلوغ 4,500 دولار.

-السيناريو الأعلى: اقتراب السعر من 5 آلاف دولار إذا تدفق 1% فقط من سوق سندات الخزانة الأميركية المملوكة للقطاع الخاص إلى الذهب.

وكان الذهب من بين أبرز السلع أداءً هذا العام، إذ ارتفع بأكثر من الثلث، مسجلاً مستوى قياسيًا في وقت سابق من الأسبوع، وجاء هذا الصعود مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية، وتوقعات خفض الفائدة الأميركية، إلى جانب التطورات السياسية الأخيرة المرتبطة بمحاولات الرئيس دونالد ترامب تعزيز سيطرته على الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك مساعيه لإقالة الحاكمة ليزا كوك.

وجاء في المذكرة: "نُقدّر أنه في حال تدفق 1% فقط من سوق سندات الخزانة الأميركية الخاصة إلى الذهب، فإن الأسعار قد ترتفع إلى نحو 5 آلاف دولار للأوقية، بافتراض ثبات العوامل الأخرى".

وأكد المحللون أن الذهب يظل "أبرز توصية استثمارية طويلة الأجل ضمن قطاع السلع الأساسية".

وفي السياق ذاته، حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن فقدان الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته سيمثل "خطرًا جسيمًا" على الاستقرار المالي العالمي.

وآخر تعاملات، جرى تداول الذهب عند نحو 3,540 دولارًا للأوقية، بعد أن عوّض خسائر مبكرة خلال الجلسة، فيما سجل مستوى قياسيًا بلغ 3,578 دولارًا يوم الأربعاء الماضي.