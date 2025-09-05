رويترز: الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 3 أشهر

وكالات

ارتفع الذهب يوم الجمعة ويتجه نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر بدعم من توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة هذا الشهر مع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وفقًا لما تم نشره على "رويترز".

وبحسب رويترز، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3552.71 دولارًا للأوقية "الأونصة"، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3578.50 دولارًا الذي لامسه يوم الأربعاء.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 3.1% حتى الآن هذا الأسبوع، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3611.70 دولار للأوقية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد: "يشهد الذهب ارتفاعا تدريجيا اليوم، مع عدم رغبة المتداولين في محاولة دفع السعر إلى الارتفاع كثيرا حتى نرى بيانات الوظائف غير الزراعية".

وأضاف أنه لا تزال ديناميكيات السوق في صالح الذهب مع احتمال خفض أسعار الفائدة، ومحاولات ترامب لتشكيل بنك الاحتياطي الفيدرالي في هيئة أكثر تيسيرًا، وعدم تباطؤ الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتسق مع ضعف ظروف سوق العمل.

علاوة على ذلك، أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن ADP أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفع بأقل من المتوقع في أغسطس.

وصرح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بأن مخاوف سوق العمل لا تزال تُعزز اعتقادهم بتخفيضات مرتقبة في أسعار الفائدة.

وصرح كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، بأنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي ينبغي أن يُخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ويضع المتداولون حاليا احتمالات بنحو 100% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين في 17 سبتمبر، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وعادة ما يحقق الذهب غير المدر للعائد أداءً جيدًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وسوف يتركز الاهتمام أيضا على بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم مزيدا من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، أدت الأسعار المرتفعة القياسية إلى تراجع الطلب على الذهب المادي في المراكز الآسيوية الكبرى هذا الأسبوع، مما دفع التجار في الصين والهند، أكبر مستهلكين للذهب، إلى تقديم خصومات لجذب المشترين.

في سياقٍ آخر، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 40.84 دولارًا للأونصة، متجهًا نحو تحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 1379.24 دولارًا، واستقر البلاديوم عند 1127.40 دولارًا.