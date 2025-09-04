قفزات عالمية ومحلية في سعر الذهب.. فما الأسباب؟ خبراء يوضحون

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب عالميًا قفزات كبيرة خلال تعاملات أمس، حيث تجاوز سعر الأوقية حاجز 3500 دولار، وواصلت الأوقية الصعود خلال تعاملات اليوم لتسجل نحو 3546 دولارًا، وهو ما انعكس على سعر الذهب محليا.

وشهد سعر الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا خلال اليومين الماضيين، حيث سجل عيار 21 نحو 4740 جنيهًا للجرام في نهاية تعاملات الثلاثاء ووصل في نهاية تعاملات اليوم إلى 4825 جنيهًا، بزيادة قدرها 85 جنيهًا.

وأرجع خبراء في قطاع الذهب، خلال حديثهم مع مصراوي هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على الذهب مدفوعًا بتوقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار، وتراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، إلى جانب حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية التي دفعت المستثمرين للتحوط بالمعدن النفيس.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تجاوز سعر أوقية الذهب عالميًا حاجز 3500 دولار يعود لعدة أسباب رئيسية.

وأوضح منيب، أن ترقب خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع الإقبال على الاحتفاظ بالدولار، مما يدفع المستثمرين للتوجه نحو شراء الذهب.

وأضاف منيب، أن انخفاض قيمة الدولار أمام العملات العالمية الأخرى من شأنه أن يرفع قيمة الذهب أمام الدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأشار منيب، إلى أن الدولار يواجه ضغوطًا نتيجة بعض الأحداث، منها صدور أحكام قضائية في الولايات المتحدة بإلغاء بعض التعريفات الجمركية مما أحدث هزة في الاقتصاد الأمريكي وأدى إلى حالة من عدم اليقين.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، حيث أرجع تجاوز سعر الذهب عالميًا حاجز 3500 دولار إلى زيادة الطلب عليه ترقبًا لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار.

وأضاف نجيب، أن السوق المحلي سوق مفتوح على الخارج ويتأثر مباشرة بأي ارتفاع أو انخفاض في الأسعار العالمية.

وأوضح منيب، أنه في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا، يلجأ المستثمرون للتحوط عبر الذهب باعتباره الملاذ الآمن، وهو ما يزيد الطلب عليه ويرفع أسعاره في البورصات العالمية.

وأكد منيب أن أسواق الذهب المحلية مرتبطة بالسوق العالمي، إذ تتأثر الأسعار بالزيادة أو النقصان وفق حركة البورصة العالمية للذهب.

وأشار المنيب، إلى أنه في حال خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فمن المتوقع أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها.

أما إذا ثبت الفيدرالي الفائدة وتم حل الأزمة، فمن المرجح أن تستقر الأسعار أو تتراجع، بحسب المنيب.

وتوقع نجيب، أن تستمر الأسعار في الارتفاع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

