الجزائر- منال المصري:

قال أولوسيجون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الأفريقية 2025، والرئيس الأسبق لنيجيريا، إن معرض التجارة البينية الأفريقية أثبت قدرته على ربط المصدرين والمستوردين والمستثمرين والمبتكرين والحكومات من جميع أنحاء أفريقيا.

وأوضح خلال كلمته اليوم في معرض التجارة البينية الأفريقية 2025 في نسخته الرابعة المنعقد في الجزائر اليوم أن المعرض قد أصبح محركًا رئيسيًا لتسريع نمو التجارة وتدفقات الاستثمار.

وأشار إلى أن الدورات الثلاث السابقة حققت صفقات تجارية واستثمارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 120 مليار دولار.

وتناول أوباسانجو، أهم الصفقات الكبرى التي أبرمها المعرض الأفريقي في دوراتها السابقة منها صفقة هندسة وبناء بينية أفريقية في أفريقيا بين المقاولين المصريين وحكومة تنزانيا وهو مشروع جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية (سد روفيجي)، الذي تبلغ تكلفته 2.9 مليار دولار أحد أكبر مشاريع البنية التحتية للطاقة في أفريقيا.

وقد نفذت المشروع شركات أفريقية حصريًا من خلال مشروع مشترك بين السويدي إليكتريك والمقاولون العرب حيث صُمم المشروع لتوفير 2,115 ميجاوات من الطاقة النظيفة وتوليد أكثر من 6,000 جيجاوات ساعة سنويًا، مما يضمن توفير كهرباء موثوقة لأكثر من 60 مليون تنزاني.