الشرقية للدخان تكشف اسم المشتري لحصة العاملين بالشركة

أعلنت اشركة ايسترن كومباني (الشرقية للدخان)، أن شركة "فيديليتي للاستثمارات" قامت بشراء حصة اتحاد العاملين المساهمين البالغة نحو 5.20%.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، فإن شركة "فيديليتي للاستثمارات" اشترت نحو 156.10 مليون سهم، بمتوسط سعر شراء 40 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية للصفقة 6.24 مليار دولار .

وأوضح هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني ، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن الانعكاس الإيجابي لهذه الصفقة يتمثل في أن إقدام مستثمر أجنبي على شراء الأسهم يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري أولًا، ثم في أداء الشركة وإدارتها التي سيودع أمواله لديها.

فيديليتي للاستثمارات هي شركة متعددة الجنسيات في الخدمات المالية، مقرها بالولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر صناديق الاستثمار والمجموعات الخاصة بالخدمات المالية في العالم.