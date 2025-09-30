إعلان

الشرقية للدخان تكشف اسم المشتري لحصة العاملين بالشركة

كتبت- أمنية عاصم:

06:38 م 30/09/2025

الشركة الشرقية للدخان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اشركة ايسترن كومباني (الشرقية للدخان)، أن شركة "فيديليتي للاستثمارات" قامت بشراء حصة اتحاد العاملين المساهمين البالغة نحو 5.20%.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، فإن شركة "فيديليتي للاستثمارات" اشترت نحو 156.10 مليون سهم، بمتوسط سعر شراء 40 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية للصفقة 6.24 مليار دولار .

وأوضح هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني ، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن الانعكاس الإيجابي لهذه الصفقة يتمثل في أن إقدام مستثمر أجنبي على شراء الأسهم يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري أولًا، ثم في أداء الشركة وإدارتها التي سيودع أمواله لديها.

فيديليتي للاستثمارات هي شركة متعددة الجنسيات في الخدمات المالية، مقرها بالولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر صناديق الاستثمار والمجموعات الخاصة بالخدمات المالية في العالم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية للدخان فيديليتي للاستثمارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم