صعد سهم شركة المنصورة للدواجن بنحو 38.6% على مدار 3 جلسات ، وجاء ذلك على غرار عمليات بيع وشراء شهدتها الشركة منذ بداية الأسبوع.

وسجل سعر السهم نحو 2.69 جنيه بإغلاق جلسة اليوم مقارنة بـ 1.94 جنيه سعر الفتح جلسة يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وفق الإفصاحات مرسلة للبورصة المصرية من الشركة:

30 سبتمبر 2025 : شركة زيتا للاستثمار قامت بخفض حصتها في أسهم شركة المنصورة للدواجن، من 8.89% إلى 5.96%، وذلك عن طريق بيع عدد 18.2 مليون سهم، بمتوسط سعر بيع 2.05 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية للصفقة 37.4 مليون جنيه.

28 سبتمبر 2025 : رفع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حصته في أسهم رأسمال شركة المنصورة للدواجن من 4.77% إلى 22.54%، واشترى الجهاز نحو 111.03 مليون سهم بقيمة 212.64 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 1.91 جنيه

وخلال ذات اليوم: قام المساهم سيف محمود جاب الله، ببيع كامل حصته في أسهم رأسمال شركة المنصورة للدواجن البالغة 8.55%، وباع المساهم نحو 53.45 مليون سهم بقيمة 101.59 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 1.9 جنيه.

