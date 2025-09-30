رئيس مصدري المكملات الغذائية: صادرات بنحو 200 مليون دولار في 6 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

كشف محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن قطاع المكملات الغذائية استطاع تحقيق صادرات بنحو 200 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، مستهدفا تحقيق مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن حجم صادرات المكملات الغذائية سجل نحو 350 مليون دولار خلال العام الماضي حيث يعد من القطاعات الأسرع نموا خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن حجم استثمارات القطاع تخطى حاجز 10 مليارات جنيه حاليا.

وأشار أنور إلى أن مصر استقبلت خلال الفترة الماضية زيارات عديدة من قِبَل الشركات الأمريكية والصينية الراغبة في اختراق السوق لبناء مصانع للمكملات الغذائية، وذلك للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر، والخبرات المتراكمة، والاتفاقيات التجارية.

وأضاف أن القطاع يعد واعدا للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، حيث يضم السوق المحلي شركات أجنبية مثل شركة فيتابيوتكس مصر للأدوية، كما جذب نمو القطاع الشركات الصينية، وعلى رأسها شركة هانديان الصينية.

وناشد رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية السادة المسؤولين القائمين على ملف الصناعة والتجارة أن يقدموا كافة أنواع الدعم لتحقيق مستهدفات القطاع للعام الحالي – أي مليار دولار صادرات – من خلال مساندة القطاع على توطين مدخلات الإنتاج وخطوط الإنتاج.

وتضم الجمعية المصرية 150 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، ويوجد حاليًا 41 مصنعا لإنتاج منتجات التغذية، وفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس الجمعية.