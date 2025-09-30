ارتفعت أسعار السكر، والدقيق، والزيت، والبيض، والطماطم، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والسمك البلطي، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

