ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والفلفل الرومي، والخيار الصوب، والبرتقال الصيفي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6.5 و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6.5 و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 15 و19 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 17 و19 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.







