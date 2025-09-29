اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات البرنامج التدريبي "اللغة الإنجليزية للأعمال في عصر التحول الرقمي" الذي استهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة في وزارتي الاتصالات والثقافة وجهاز حماية المستهلك.

وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم، تم تصميم البرنامج وتنفيذه وفقًا لمنهجية علمية قائمة على تحديد الفجوات المعرفية واللغوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع عددٍ من الشركات المحلية والدولية المتخصصة.

وأثمر البرنامج تأهيل 72 موظفًا، وتسليم 55 شهادة، وإتمام 146 مستوى تدريبي خلال الفترة من مايو إلى أغسطس.

وشهدت الفعاليات الختامية تسليم شهادات إتمام البرنامج للمتدربين، واستعراض عدد من الخريجين لتجربتهم وما حققوه من استفادة، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين من وزارتي الاتصالات والثقافة.

وجاء تنظيم البرنامج في إطار استراتيجية مصر الرقمية، واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي التي تهدف إلى تهيئة العاملين لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، واستدامة هذه المشروعات، فضلًا عن بناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتطوير مهاراتهم اللغوية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.