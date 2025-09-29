إعلان

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : دينا كرم

10:25 ص 29/09/2025

أسعار الحديد

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37062.18 جنيه، بزيادة 2687.18 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39302.15 جنيه، بزيادة 1037.86 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3906.82 جنيه، بتراجع 71.75 جنيه.

