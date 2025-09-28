إعلان

مسؤول: قريبا منع تداول الدواجن الحية في الجيزة وبيعها مبردة ومجمدة

كتب : أمنية عاصم

02:28 م 28/09/2025

سامح السيد

كتبت – أمنية عاصم:

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن موافقة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على طلبه بتطبيق تجربة التحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة في محافظة الجيزة كمرحلة أولى، ومنع تداول الدواجن الحية على أن يتم تطبيق القرار رسميا بعد الاجتماع المنتظر مع محافظ الجيزة قريبا.

وأوضح أن الذبح والبيع العشوائي للطيور يؤدي إلى انتشار ما يُسمى "التعداد البكتيري"، الذي لا يمكن القضاء عليه بمجرد الطهي أو الغلي، وإنما بالتبريد أو التجميد.

وكان رئيس شعبة الدواجن قد طالب بضرورة التحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة من خلال المجازر المعتمدة – سواء كانت نصف آلية أو آلية – مثلما يحدث في باقي دول العالم، مؤكدًا أن استمرار البيع الحي يمثل خطرًا بيئيًا وصحيًا على المستهلك.

وتابع أنه يتم حاليًا التنسيق مع محافظة الجيزة لتفعيل الأمر، ومن ثم سيتم تعميمها لاحقًا في باقي المحافظات.

وأشار السيد إلى معضلة هامة تتمثل في أن جميع محلات بيع الطيور الحية في مصر تعمل دون تراخيص منذ عام 2009، بعد توقّف إصدار التراخيص ضمن خطة الدولة لتطبيق نظام جديد لبيع الدواجن.

