انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتبت- أحمد الخطيب:
أسعار السمك
انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع جنيه.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و185 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا، بتراجع 110 جنيه.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.