انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والمكرونة السويسي، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و185 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا، بتراجع 110 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.