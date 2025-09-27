81 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : مصراوي
كتبت- دينا كرم:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 27-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و81 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 100 و190 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و260 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.