ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة 26-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3376 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4341 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5065 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5788 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 40520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 180006 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 289400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60% إلى نحو 3772 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.