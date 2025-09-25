بداية من 5 جنيهات.. خدمة شراء وبيع الذهب رقميًا لأول مرة بمصر

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة "اورنچ مصر" إطلاق خدمة حصرية لشراء وبيع الذهب رقميًا بالتعاون مع منصة "منجم " mnGm، وذلك عبر تطبيق My Orange والدفع المباشر من خلال محفظة اورنچ كاش، لتكون الأولى من نوعها بين شركات المحمول في مصر.

وتتيح الخدمة الجديدة لعملاء اورنچ الحاليين والجدد شراء وبيع الذهب بداية من 5 جنيهات فقط، بالإضافة إلى فرصة الحصول على كاش باك يصل إلى 100 جنيه عند أول عملية شراء في كل شهر بقيمة 500 جنيه أو أكثر، ويمكن الاستفادة بهم في سداد فواتير الهاتف أو شحن الرصيد أو تجديد الباقات.

مسار رقمي شديد البساطة

وصممت "اورنچ" مسارا رقميا مبسطا لإتمام عمليات شراء وبيع الذهب من البداية للنهاية في أي وقت ومن أي مكان، حيث يمكن للعميل الدخول إلى تطبيق My Orange واختيار عرض mnGm من قسم "عروض الكاش"، ثم إدخال الرقم السري لمحفظة اورنچ كاش، ورفع صورة بطاقة الرقم القومي "وجه وظهر" والموافقة على الشروط والأحكام لتسجيل الدخول لأول مرة فقط.

بعد ذلك يتم اختيار عدد الجرامات أو الباقة المناسبة من الذهب، والضغط على "متابعة" ليصل للعميل رسالة نصية "SMS" تتضمن بيانات العملية وقيمة الشراء تمهيدا لتأكيد الدفع عبر المحفظة.

توجه عالمي صاعد

ويمثل شراء الذهب الجزئي والدفع الرقمي اتجاها عالميا متناميا، حيث يلقى إقبالا متزايدا بفضل كونه حلا ذكيا للشراء والبيع بمبالغ صغيرة تناسب شرائح متعددة، ومع دمج الدفع بمحفظة اورنچ كاش، توفر "اورنچ" لعملائها منصة دفع رقمية موثوقة تمكنهم من المشاركة بسهولة في اقتصاد الذهب.