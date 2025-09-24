شعبة الأسماك: 25% تراجعا في الأسعار خلال الفترة الماضية

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق بنسبة 25%.

وأرجع حليم خلال حديثه مع "مصراوي"، هذا التراجع إلى زيادة المعروض في الأسواق بالتزامن مع بدء موسم الصيد الجديد في 15 سبتمبر.

وأوضح أن سعر السمك البلطي انخفض بشكل واضح في سوق العبور من 100 و120 جنيهًا للكيلو خلال الفترة الماضية إلى ما بين 60 و70 جنيهًا للكيلو حاليًا.

ونصح نائب رئيس شعبة الأسماك المستهلكين الراغبين في شراء الأسماك بالتوجه إلى سوق العبور حيث تكون الأسعار أقل من المحلات والأسواق الفرعية في المناطق المختلفة.

وأشار إلى أن المحلات تبيع بأسعار أعلى نتيجة إضافة تكاليف النقل وهامش ربح التاجر.

وأكد حليم أن تراجع الأسعار ساهم في زيادة الإقبال على الشراء بنحو 20% بعدما كانت المبيعات قد تراجعت في الفترة السابقة بسبب ارتفاع الأسعار.

وتوقع أن تستمر وفرة المعروض خلال الشهور المقبلة مع استمرار موسم الصيد، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار عند المستويات الحالية.

